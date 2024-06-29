Апельсиновый сок помогает сбросить лишний вес и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Греческие ученые провели исследование, в ходе которого добровольцы употребляли апельсиновый сок с добавлением витамина D3 и пробиотиков. Результаты показали, что ежедневное употребление сока привело к снижению веса, давления и уровня холестерина. Исследование, опубликованное в журнале "Nutrients", подтвердило, что апельсиновый сок не только помогает сбросить вес, но также снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Эксперты отмечают, что апельсиновый сок благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Он содержит флавоноиды, такие как гесперидин, которые обладают мощным антиоксидантным действием. Врачи подчеркивают важность умеренного употребления апельсинового сока для поддержания здоровья.

Однако, в связи с возможным дефицитом урожая апельсинов в Бразилии, производители рассматривают различные способы смягчения последствий кризиса, включая добавление других цитрусовых в сок.