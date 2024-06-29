Избыточный живот у мужчин: что это означает и как бороться

Врач-эндокринолог Георгий Мсхалая рассказал о причинах избыточного веса у мужчин на животе, сообщает издание Wday.

По его словам, чаще всего с этой проблемой сталкиваются представители сильного пола после 30-40 лет. Это происходит из-за того, что в организме увеличивается подкожная и висцеральная жировая клетчатка. Чем больше висцеральной клетчатки, тем больше вырабатывается гормонов, а они, в свою очередь, приводят к нарушению обмена веществ.

Все это может стать толчком к развитию таких заболеваний, как диабет, гипертония, онкология, атеросклероз, а также, вполне вероятно, снизит уровень тестостерона.

Основных причин роста живота у мужчин насчитывают всего три: это неправильное питание, недостаточная физическая нагрузка и эндокринная патология.

Как отмечают ученые, пандемия коронавируса также увеличила число людей с лишним весом. Это произошло из-за введенных мер профилактики – закрытия спортзалов, удаленной работы, социальной изоляции.

В 2020 году в Китае было опубликовано исследование, которое выявило 20% людей с депрессией и еще 30% - с повышенным уровнем тревоги. Как депрессивное расстройство, так и тревога приводят к проблемам со сном и увеличенному потреблению высококалорийных продуктов.

Как избавиться от живота

Прежде всего специалисты советуют обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить наличие эндокринных заболеваний. Нужно проверить уровень тестостерона в организме, поскольку он связан с функцией щитовидной железы.

Также стоит задуматься над увеличением физической активности и скорректировать рацион питания.

В борьбе с избыточным животом поможет прием витамина D, который содержится в рыбе, сливочном масле и яичных желтках.