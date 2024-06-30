Диетолог указала на опасность употребления сидра для женщин

Важно, из каких яблок сделан напиток. Высокоградусное спиртное не рекомендовано в жару. Злоупотребление любым алкоголем вызывает рак груди. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Дело в том, что сидр сидру рознь, как и пиво. Потому что есть пиво так называемое живое, сделанное в процессе ферментации. Да, оно будет полезнее, как и сидр, который сделан из яблока, а не красителей и ароматизаторов. Если это просто яблочный сок небольшого там брожения, то это одна история. Но тут мы просто помним, что любой алкоголь ухудшает состояние в жару. Главное — из каких яблок он был сделан. Если сидр менее сладкий, то он более крепкий. Здесь зависит от исходного сырья, от крепости. Это продукт, который приводит к скачкам сахара в крови. И это не очень полезно, да вообще никому неполезно. Поэтому уповать на то, что сидр такой замечательный, что его в жару можно пить бесконтрольно, — нет. На женщин, кстати, влияет больше, чем на мужчин. И сейчас даже ведутся споры о том, что можно ли пить алкоголь в небольшом количестве? То есть красное вино, средиземноморская диета. И точка не поставлена, но дело то всё в том, что у женщин любое количество алкоголя повышает риски развития рака молочной железы».



Сегодня заслуженный спасатель РФ также призвал не пить алкоголь в жару.