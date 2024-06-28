Диетолог рассказал об актуальной для диабетиков диеты из СССР

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что сахарный диабет II типа чаще всего появляется из-за ожирения, которое, в свою очередь, становится результатом употребления обилия жирной и сладкой пищи.

© runews24.ru

Чтобы купировать эту болезнь, необходимо составить специальную диету, которая соответствует «Диетическому столу № 9», разработанному еще в советское время ученым М. Певзнером. Об этом она сообщила в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Крайне рекомендуется отказаться от колбас и копченостей, изюма, фиников и других сухофруктов. Естественно, нельзя употреблять мед, варенье и другие продукты с высоким содержанием сахара, включая соки и газировки.

Онколог опроверг слухи о том, что чай в пакетиках может вызвать рак.

В Роспотребнадзоре рассказали, какое растительное молоко лучше всего выбрать вегетарианцам.