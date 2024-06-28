Ученые назвали диету, которая снижает риск смертности на 25 процентов

Группа ученых из Бригемской женской больницы провела исследование эффективности Средиземноморской диеты и установила, что этот тип питания может снизить риск развития онкологии. Данные научной работы были опубликованы в издании JAMA Network.

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Средиземноморская диета базируется на растительной пище и источниках белка. В рационе человека с этим типом питания много орехов, бобовых культур, фруктов и овощей, а также оливкового масла. При этом животный белок сведен к минимуму.

В ходе исследования ученые установили, что соблюдение подобной диеты сокращает смертность примерно на 25 процентов. Это минимизирует риски заболеть онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует из материала.

Однотипные диеты, такие как диета на основе кефира или яблок, тоже могут иметь негативное влияние на здоровье, рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Эксперты также предупредили, что ряд продуктов, которыми люди питаются каждый день, могут способствовать набору лишних килограммов. Чтобы сохранить стройность талии, эксперты советуют не злоупотреблять сыром, молочной продукцией, сахаром и соками.