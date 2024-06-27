Эндокринолог объяснил пользу умеренного употребления белого сахара

Белый сахар может навредить организму, только если есть его в неограниченном количестве, рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова. О пользе умеренного употребления сахара она поговорила с изданием «Доктор Питер».

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Прежде всего, рассказала она, сахар — источник быстрой энергии.

«В сахаре содержатся простые углеводы, они дают прилив сил, который так необходим перед или после тренировки. Поэтому, если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, можно съесть что-то сладкое», — говорит Комиссарова.



Сахар также помогает продуктивной работе мозга — врач напомнила, что во время экзаменов разрешают есть шоколадки. Кроме того, добавила Комиссарова, сахар способствует выработке гормонов радости, улучшает вкус еды (например, борща, томатного соуса, омлета), вносит разнообразие в рацион, способствуя ферментации и выступая консервантом.

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