Сон в летнюю ночь: простой лайфхак, который поможет уснуть в жару

Лето, конечно, прекрасно, но порой так хочется спастись от жары и почувствовать дуновение свежего ветра... Особенно перед сном, когда попытка уснуть превращается в самый настоящий квест. Но отчаиваться не стоит: ученые рассказали, как приблизить погружение в мир сновидений.

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Невероятно, но факт: принятие горячей ванны примерно за 1,5 часа до сна помогает быстрее заснуть. Да, звучит нелогично, но это в самом деле работает, как выяснили исследователи. В идеале температура воды должна быть в пределах 40°C — 43°C.

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А вот принятие прохладного душа, напротив, сделает вас более бодрыми и активными, поэтому остужаться перед сном не стоит. Виной тому стимулирующие свойства холодной воды, которые повышают уровень кортизола и норадреналина в организме.

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