Тренер рассказал, эффективно ли похудение с помощью обруча

Многие убеждены, что кручение обруча-хулахупа поможет обрести осиную талию. Так ли это, «Клопс» узнал у тренера по функциональной подготовке, мастера спорта международного класса Евгения Иноземцева.

В борьбе с жировыми отложениями на животе и боках этот снаряд малоэффективен, огорчил специалист. Более того, неправильно подобранный тяжёлый обруч может доставить массу проблем.

«Я сам видел ужасные синяки и чёрные талии, которые возникают после кручения громоздких хулахупов», — поделился тренер.



Если обруч имеет ещё и массажные шипы, для неподготовленного человека это обычно заканчивается плохо. Особенно когда неразвиты мышцы косые и кора — защитного корсета внутренних органов.

«Продавливается всё, травмируются даже почки. Были случаи, что людей после таких домашних тренировок увозили в больницу», — рассказал мастер спорта.



Сами по себе занятия с обручем — это не плохо. Но важно, чтобы снаряд был правильным.

«Я рекомендую выбирать обычные алюминиевые хулахупы, они менее травматичны. А чтобы их немного утяжелить для лучшего эффекта, можно насыпать внутрь песка», — посоветовал специалист.



Во время кручения будет происходить лёгкий массаж внутренних органов, а при интенсивных движениях — и расходоваться калории. Такой обруч не причинит вреда. Чем чаще вы будете вращать хулахуп вокруг талии, тем интенсивнее будет уходить жирок с боков. Но колоссальных изменений объёма, конечно, ждать не стоит, заключил мастер спорта.

Мастер спорта рассказал, какой тренажёр считается самым эффективным для домашних тренировок.