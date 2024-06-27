Пять преимуществ регулярной физической активности

Все знают, что «движение — это жизнь», однако далеко не каждый понимает истинный вклад физической активности в здоровье и долголетие. Давайте разбираться.

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Физическая активность — это отличный способ укрепить здоровье, продлить активное долголетие, найти общих друзей и снять стресс. А еще это настоящее благо для нашего мозга и психического здоровья. Регулярная физическая активность вызывает выброс в мозг химических веществ, которые поднимают настроение, повышают самооценку, улучшают концентрацию и улучшают сон. Даже простые занятия могут творить чудеса!

Рекомендации по физической активности:

Аэробная активность — не менее 150 минут в неделю. Или занимайтесь хотя бы 75 минут энергичной аэробной активности в неделю. Для еще большей пользы для здоровья рекомендовано уделять 300 минут в неделю или более умеренной аэробной активности.

Силовая тренировка. Выполняйте силовые упражнения для всех основных групп мышц не реже двух раз в неделю. Одного подхода каждого упражнения достаточно для пользы для здоровья и фитнеса. 12–15 повторений с подходящим весом будет достаточно.

Чем полезная регулярная физическая активность?

Помогает держать тело в порядке

Регулярные занятия могут стать помощником в коррекции веса — как в снижении, так и удержании результата. Когда вы занимаетесь физической активностью, вы сжигаете калории. Чем интенсивнее деятельность, тем больше калорий вы сжигаете.

Регулярные походы в спортзал — это здорово, но не волнуйтесь, если вы не можете найти достаточно времени для ежедневных тренировок. Любая активность лучше, чем ее отсутствие. Чтобы получить пользу от физических упражнений, просто будьте более активными в течение дня. Например, поднимитесь по лестнице вместо лифта или увеличьте скорость домашних дел. Полезно во всех отношениях.

Снижает риски сердечно-сосудистых и других заболеваний

Если у вас есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, задумайтесь о повышении физической активности. Независимо от вашего текущего веса, активный образ жизни повышает уровень «хорошего» холестерина, и снижает уровень вредных для здоровья триглицеридов. Этот обеспечивает улучшение кровообращения и снижения рисков заболевания сердца и сосудов.

Регулярные физические упражнения помогают предотвратить или справиться со многими проблемами и проблемами со здоровьем, в том числе:

Метаболический синдром

Повышенное артериальное давление

Диабет 2 типа

Депрессия

Беспокойство

Многие виды рака

Артрит

Улучшает работу мозга

Физическая активность улучшает кровоснабжение не только мышц, но и мозга. При любых занятиях сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови по телу. Кровь устремляется также и в мозг, доставляя в него больше кислорода и питательных веществ. При этом с помощью то же циркулирующей крови мозг лучше очищается от токсинов, которые так или иначе образуются в результате его деятельности.

Улучшение кровоснабжения мозга происходит не только во время тренировки, но и после нее. Тренировки стимулируют рост новых кровеносных сосудов в мозге, что влияет на память, внимание и другие когнитивные функции. Кстати, во время занятий мы так или иначе тренируем память, когда разучиваем новые движения, связки, считаем количество повторений и учимся попадать в ритм.

Повышает либидо

Вы чувствуете себя слишком усталым или не в форме, чтобы наслаждаться сексом? И тут вам тоже поможет регулярная физическая активность! Она помогает повысить уровень энергии и дать вам больше уверенности в своем внешнем виде, а это влияет и на качество интимной жизни.

Регулярные занятия усиливают женское возбуждение, а мужчины, которые регулярно занимаются спортом, реже сталкиваются с эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто спортом не занимается. Занятия спортом способствуют выработке тестостерона, а он нужен как мужчинам, так и женщинам для слаженной работы гормональной системы и высокого либидо.

Способствуют общению

Упражнения могут стать отличным поводом для общения. В спортивном зале или в парке можно знакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы, а еще физическая активность может помочь вам общаться с семьей или друзьями в веселой социальной обстановке.

Так что возьмите уроки танцев, отправьтесь в поход или вступите в футбольную команду. Найдите физическую активность, которая вам нравится, и просто занимайтесь ею. Попробуйте что-то новое или займитесь чем-нибудь с друзьями или семьей.