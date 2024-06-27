Сова и геометрия: лучшие упражнения для здоровья глаз

Многие из нас проводят перед экраном смартфона и компьютера большую часть дня. Естественно, глаза начинают уставать в несколько раз быстрее, а с возрастом могут накладываться и физиологические изменения, приводящие к потере зрения. Офтальмолог Галина Харитонова подсказала несколько эффективных упражнений для хорошего кровоснабжения глаз.

«Сова»

Для расслабления мышц глаз существует прекрасное упражнение, которое стоит делать в середине и в конце рабочего дня. Крепко зажмуриваем глаза, затем быстро распахиваем максимально широко. Глаза держим закрытыми в течение пяти секунд. Повторяем упражнение 10—15 раз. Галина: «Сова» здорово снимает напряжение и лопнувшие сосуды в конце дня вас не побеспокоят.

Массаж век

Отличное упражнение, которое рекомендуется выполнять перед сном, когда вы уже сняли макияж. Аккуратно прикоснитесь к закрытым глазам и слегка надавите на веки в течение секунды. При надавливании слегка тяните пальцы вверх. Таким образом вы избавитесь от отечности в области вокруг глаз и улучшите кровообращение в самом глазу.

«Рисуем» буквы

Найдите перед собой чистую стену. Медленно «нарисуйте» глазами буквы или цифры. Попробуйте регулировать скорость — рисуем то быстро, то медленно. По возможности меняйте положение, приближайтесь к стене и отдаляйтесь. Упражнение довольно активное, поэтому повторяйте его три-четыре раза, затем дайте глазам отдохнуть.

От носа на бровь

Сконцентрируйте внимание на кончике носа. В течение нескольких секунд смотрите на него, не отрываясь. Затем переведите взгляд на межбровье, как будто у вас есть третий глаз. Задержите глаза в таком положении на несколько секунд. Галина: «Обязательно делайте перерывы между упражнениями, чтобы не перегружать мышцы глаза еще сильнее».