Врач оценила эффективность разгрузочных дней для похудения

Нет научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения. Также они не оказывают никакого детокс-эффекта на организм. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева.

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«Данные текущих исследований говорят о том, что интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладают большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием (когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает ее потребление). Также разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков, – таких терминов в медицине вообще не существует. А с выведением всего ненужного отлично справляются почки, печень, легкие и кишечник», — рассказала врач.



Резкое ограничение калорийности рациона повышает шансы на возврат веса после диеты, подчеркнула врач. Это связано с тем, что после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.