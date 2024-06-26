Как сделать кардиотренировку эффективнее

Нутрициолог Гром: кардио можно сделать эффективнее с помощью питания. У каждой тренировки обычно есть цель — стать здоровее, подтянутее, выносливее и так далее. При регулярных и грамотных занятиях какие-то результаты будут точно, но эффект можно усилить, воспользовавшись простым лайфхаком. Именно о нём и рассказала специалистка.

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Как рассказала нутрициолог Полина Гром, правильный рацион позволяет усилить эффект кардиотренировок. Он помогает улучшить физическую форму, увеличить выносливость и ускорить восстановление. Но для этого нужно выбирать правильные продукты и правильное время их употребления. Как это работает?

Питание при кардиотренировках

За 2−3 часа до тренировки — около 500 мл воды, а за 20−30 минут до начала — ещё 200−300 мл.

За 1−2 часа до тренировки — сложные углеводы (фрукты, овсянка, цельнозерновой хлеб или нежирный йогурт) и белок (греческий йогурт, белковый коктейль или небольшое количество куриной грудки).

Перед тренировкой — банан или горсть орехов, тост с авокадо, яйцо, утром подойдут геркулесовая каша с ягодами, орехами и мёдом, сообщила «Газета.Ru».

В первые 30−60 минут после тренировки нужно поесть. Подойдут углеводы (сладкий картофель, коричневый рис, киноа, свежие фрукты и овощи), белки (куриная грудка, рыба, яйца, творог или белковые коктейли), вода или спортивные напитки.

Самый эффективный вид спорта

Ранее эксперт рассказал о виде спорта, который всего за один час тренировок может сжечь около 1000 ккал. Узнать о нём можно здесь.