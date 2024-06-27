Ежедневное потребление чернослива может защитить от переломов женщин в постменопаузе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Osteoporosis International (Osteoporos Int).

За процесс обновления костей отвечают два типа клеток: разрушающие ткань и достраивающие ее. Нарушение баланса между ними с возрастом приводит к истончению костей и переломам. Женщины страдают от этого чаще мужчин, причем риск переломов повышается в менопаузе.

В новом исследовании ученые оценили костные ткани 235 женщин в постменопаузе. Их разделили на три группы: одна не ела чернослив, вторая съедала 50 граммов (от 4 до 6 ягод) чернослива ежедневно, третья съедала 100 граммов (от 10 до 12 ягод) чернослива ежедневно. За ними наблюдали один год.

Каждые шесть месяцев участницам проводили компьютерную томографию. Плотность кости уменьшилась в группе, которая не ела чернослив. Женщинам из других групп удавалось поддерживать прочность костей. При этом было достаточно потреблять 50 граммов чернослива.

Авторы заключили, что потребление чернослива может снизить риск остеопороза, но необходимы дополнительные исследования. Работа ученых отличалась от предыдущих использованием особого подвида КТ. Он позволил оценить трехмерную структуру кости, а потому точнее определить ее прочность.

Положительный эффект чернослива может быть связан с содержащимися в нем полифенолами — веществами, смягчающими воспаление.

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