Кофе защищает от опасных последствий сидячего образа жизни

Ежедневная чашка кофе компенсирует годы жизни, проведенные в офисном кресле или на диване. Бодрящий напиток может даже снизить риск смерти — к такому выводу пришли ученые из университета Сучжоу (Китай). Они проанализировали состояние здоровья и привычки 10 000 американцев, а результаты своей работы опубликовали в BMC Public Health.

Исследование показало: те, кто пьет кофе регулярно, защищены от негативных последствий гиподинамии, даже если сидят шесть и более часов в день. Вероятность умереть у них в 1,5 раза ниже, чем у тех, кто не пьет кофе при сидячем образе жизни. Выяснилось, что употребление этого напитка по сути сводит на нет связь между малоподвижностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Это тем более удивительно, что даже физические упражнения не могут полностью защитить от долгосрочных последствий сидячего образа жизни — диабета второго типа, болезней сердца или инсульта.

Пока неясно, почему кофе обладает таким защитным эффектом и какова идеальная доза. У участников исследования, употреблявших его, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшалась независимо от количества выпитого кофе. У тех, кто пил больше 2,5 чашек в день, был более низкий риск смертности от любых причин. Исследователи предполагают, что кофеин ускоряет обмен веществ и уменьшает воспаление, снижая вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваний (например, болезни Паркинсона). Некоторые соединения, содержащиеся даже в кофе без кофеина, могут быть богаты антиоксидантами.