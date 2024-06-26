Какая комбинация продуктов защищает от диабета и болезней сердца

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что пищевые волокна в составе растений играют решающую роль в определении баланса между производством полезных и вредных веществ, влияя на поведение бактерий в толстой кишке и использование ими аминокислоты под названием триптофан из белковой пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

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Отмечается, что клетчатка — это полезные пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах, орехах и ягодах. Они не полностью перевариваются в организме, а перерабатываются кишечными бактериями.

Различные виды бактерий в толстой кишке конкурируют за использование незаменимой аминокислоты под названием триптофан. Источниками триптофана служат продукты, богатые белком — индейка, лосось, тунец, яйца, молоко, сыр, йогурт, бобовые, орехи и семена. Ученые объяснили, что такая конкуренция может привести как к хорошим, так и к плохим последствиям для здоровья. В случае потребления достаточного количества продуктов с пищевыми волокнами кишечные бактерии помогают превращать триптофан в полезные вещества, а при недостатке клетчатки он может быть преобразован во вредные соединения.

Исследователи уточнили, что кишечная бактерия E. coli может превращать триптофан в вещество под названием индол, которое связано с прогрессированием хронического заболевания почек. Другая бактерия, C. sporogenes, напротив, трансформирует эту аминокислоту в полезные соединения, помогающие организму защищаться от воспалительных заболеваний кишечника, диабета второго типа, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.