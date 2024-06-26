Что происходит с телом, если есть фастфуд всего один раз в неделю

Не секрет, что постоянные перекусы фастфудом вредны — питание получается совсем не сбалансированным и избыток быстрых углеводов даст о себе знать. Но что если позволять себе всего один поход в ресторан быстрого питания в неделю?

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«Для большинства здоровых людей, если они хорошо питаются и физически активны, употребление фастфуда один раз в неделю, скорее всего, не окажет большого влияния, особенно если вы будете контролировать свои порции и осознанно выбирать блюда», — объяснила доктор медицинских наук Ана Рейсдорф в интервью изданию Parade.



То есть реакция будет индивидуальной. Отказаться от подобного питания совсем желательно при наличии повышенного давления и заболеваниях почек, а также при диабете — многие блюда навынос содержат много соли и сахара. Эксперт отметила, что обычный гамбургер может быть относительно сбалансированным блюдом, но стоит добавить к нему картофель фри и газировку — как ситуация меняется кардинально.