Диетолог: про диеты нужно забыть и заменить их индивидуальным питанием

Слово «диета» несет для людей негативный посыл и приравнивается к дискомфортным ограничениям. При этом смысл в какой-либо систематизации питания есть только в случае, если человек может придерживаться ее всю жизнь. Поэтому диеты лучше заменить индивидуальным питанием — здоровым и соответствующим потребностям организма, объяснила диетолог Полина Журавлева.

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«Мы привыкли воспринимать диету как временную меру, как строгие ограничения, которые нужно пережить, чтобы «вернуться к нормальной жизни». Но здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек», — подчеркнула Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.



Решить проблему раз и навсегда поможет переход к индивидуальному плану питания, добавила она. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить наличие хронических заболеваний и необходимых ограничений, а затем провести анализ текущего питания. Для этого диетолог посоветовала в течение недели записывать все потребляемые продукты, чтобы понять, чего не хватает, а где есть избыток.

Затем Журавлева призвала определиться с целью корректировки питания — сброс веса либо набор, улучшение кожи, укрепление здоровья и так далее. После этого, по мнению специалиста, нужно постепенно начать менять рацион, начиная с небольших шажков — сначала добавить больше овощей и фруктов, снизить количество сахара и жиров.

«Найдите баланс. Ваше питание должно быть разнообразным и удовлетворять все потребности организма, — подчеркнула эксперт. — Учитесь готовить. Это поможет вам контролировать состав продуктов и создавать вкусные и здоровые блюда».



Постепенно новый подход к питанию станет образом жизни, заключила диетолог.