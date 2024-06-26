Названы две добавки, полезные для зрелой кожи, волос и ногтей

Эксперты назвали две малоизвестные пищевые добавки, которые нужно включить в рацион в зрелом возрасте. Они одинаково полезны для укрепления здоровья кожи, волос и ногтей.

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L-лизин

L-лизин — это аминокислота, которая является одним из основных компонентов белковых молекул. Организму требуется до 2–3 граммов в день для оптимального синтеза коллагена. Такое количество достаточно трудно получить только из пищи.

— Как бы ни был важен коллаген, я не рекомендую принимать обычные коллагеновые добавки, поскольку большинство получают от животных, которые могли употреблять токсины. Кроме того, такие добавки почти не усваиваются организмом, — рассказала американский дерматолог Дебра Джалиман.



А диетолог Джордан Дорн отметил, что гораздо эффективнее принимать определенные питательные вещества, такие как L-лизин, которые позволяют организму естественным образом вырабатывать собственный коллаген.

L-пролин

L-пролин — это еще одна аминокислота, которая также является важным компонентом коллагеновых и эластиновых волокон.

— L-пролин работает совместно с L-лизином для синтеза коллагена. Для этого процесса требуется 1000 миллиграмм пролина, который, как и L-лизин, довольно трудно получить из рациона, — пояснил диетолог.



А Джалиман добавила, что употребление L-пролина может повысить эластичность кожи и помочь процессу ее восстановления, стимулируя выработку нового коллагена, пишет американское издание She Finds.