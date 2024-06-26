Диетолог назвала последствия частого употребления пива

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о рисках, которые возникают при частом распитии пива.

Комиссарова отметила, что частое употребление пива в больших количествах может привести к набору веса и появлению так называемого пивного живота.

Помимо этого, возрастает риск развития цирроза и жировой болезни печени, также может развиться зависимость от алкоголя. Употребление пива может привести и к снижению продолжительности жизни.

Диетолог порекомендовала заменить обычное пиво на безалкогольное, так как в нем меньше калорий. Рекомендации Комиссаровой публикует РИА "Новости".