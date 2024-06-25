Диетолог: в жару лучше есть три-четыре раза небольшими порциями

Диетолог Мещерякова: в жару лучше есть три-четыре раза небольшими порциями
Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова дала советы, как питаться в жаркую погоду.
Во время жары правильнее принимать пищу три-четыре раза в день небольшими порциями (300—400 г), поделилась она в разговоре с газетой «Известия».
По словам диетолога, это позволит не переедать, но при этом получать необходимую в течение дня энергию.
Кроме того, не следует злоупотреблять фруктами и ягодами, отметила Мещерякова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
«Сезонные фрукты следует есть в разумных количествах — не больше 500 г в день. Фруктовые перекусы лучше делать отдельным приёмом пищи без смешивания с мясом, птицей, рыбой и бобовыми», — сказала врач.
Ранее врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала об особенностях питания детей в жаркую погоду.