Диетолог: в жару лучше есть три-четыре раза небольшими порциями

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова дала советы, как питаться в жаркую погоду.

Во время жары правильнее принимать пищу три-четыре раза в день небольшими порциями (300—400 г), поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

По словам диетолога, это позволит не переедать, но при этом получать необходимую в течение дня энергию.

Кроме того, не следует злоупотреблять фруктами и ягодами, отметила Мещерякова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Сезонные фрукты следует есть в разумных количествах — не больше 500 г в день. Фруктовые перекусы лучше делать отдельным приёмом пищи без смешивания с мясом, птицей, рыбой и бобовыми», — сказала врач.



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