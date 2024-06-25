Правда ли, что ополаскиватели для рта провоцируют онкологию

Недавнее исследование ученых из Бельгии показало, что ежедневное использование популярного ополаскивателя в течение трех месяцев увеличивало количество двух видов бактерий в ротовой полости — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus, которые были связаны с заболеваниями десен, а также раком пищевода и толстой кишки, пишет Daily Mail.

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В некоторых случаях применение ополаскивателей все же может принести пользу, но, к примеру, не поможет в борьбе с неприятным запахом изо рта.

«Жидкость для полоскания рта только временно замаскирует его. Только механическая чистка зубов щеткой и зубной нитью действительно поможет справиться с остатками пищи», — объяснила доктор Зои Брукс в беседе с изданием.



Антисептические жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить воспаление десен, но в таком случае время применения стоит ограничить.

«Используйте только в качестве лечебного средства в течение максимум пяти дней, но не для ежедневного использования», — предупредил ортодонт Халед Касем.



В остальных случаях эксперты призывают использовать ополаскиватели без антисептических ингредиентов.