Как быстро уснуть в жару без кондиционера: лайфхаки от экспертов

Высокая температура воздуха за окном (и в спальне) может привести к бессоннице. И не случайно нам так сложно уснуть в жару.

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«В идеальных условиях температура вашего тела начинает снижаться на пару градусов примерно за один-два часа до отхода ко сну и продолжает снижаться во время сна», — объяснил психолог, исследователь сна Лесли Свенсон.



По словам ученого, этот естественный процесс охлаждения помогает достичь глубокой, восстанавливающей фазы медленного сна. Если в комнате слишком тепло — вы засыпаете дольше.

Чтобы исправить ситуацию без кондиционера, можно воспользоваться вентилятором, а если и это оказалось невозможным, придется попотеть в прямом смысле этого слова — поэтому пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Кроме того, эксперт посоветовал не отказываться от постельного белья совсем, а использовать тонкое стеганое одеяло или простыню. А вот от холодного душа перед сном стоит отказаться — несмотря на охлаждение, он окажет бодрящий эффект и уснуть будет еще сложнее.