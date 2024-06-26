Эксперты перечислили симптомы обезвоживания

Эксперты предупредили, что в зоне риска маленькие дети и пожилые люди. Дело в том, что в организме малышей еще не отлажена регулировка процессов обмена веществ. А у представителей старшего возраста уже накопились проблемы с сосудами, сердцем, почками. В результате даже вроде бы небольшая потеря жидкости может привести к плохому самочувствию.

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Также профилактика обезвоживания важна для беременных и кормящих мам, спортсменов, пациентов с гормональными нарушениями.

Крайне опасной становится ситуация при кишечных инфекциях, когда у человека могут быть в одно и то же время диарея и рвота. Потеря жидкости резко увеличивается.

Обезвоживание можно определить по следующим признакам:

чувство жажды, сухость во рту, затруднение глотания;

утомляемость, головная боль, слабость;

уменьшение частоты мочеиспускания, бледность;

повышение частоты пульса, холодный пот.

Избежать критической потери жидкости можно, если внимательно следить за своим состоянием.

Специалисты призывают сразу пить, если ощущается жажда. Для этого рекомендуется всегда держать под рукой бутылку минеральной воды без газа. Она поможет восстановить и солевой баланс.

Кроме того, эксперты предостерегли от слишком холодных напитков. Лучше выбрать прохладные или комнатной температуры. Они быстрее всасываются в кишечнике.

Также стоит избегать сладких газировок. Ведь на выведение сахара организму снова потребуется жидкость - и очень много.