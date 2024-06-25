Нутрициолог рассказал, как лучше питаться для кардиотренировки

Питание играет ключевую роль в достижении максимальной эффективности от кардиотренировок. Правильный выбор продуктов до и после занятий спортом помогает увеличить выносливость, ускоряет восстановление и способствует общему улучшению физической формы. Полина Гром, автор блога ОК про спортивную нутрициологию, рассказала «Газете.Ru», как следует питаться до и после кардиотренировки.

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«За 1-2 часа до тренировки рекомендуется употреблять продукты, богатые углеводами. Это могут быть фрукты, овсянка, цельнозерновой хлеб или йогурт с низким содержанием жира. Углеводы являются основным источником энергии для организма, поэтому они необходимы для успешной тренировки», — объяснила она.



Кроме того, стоит добавить в рацион небольшое количество белка. Белок помогает сохранить мышцы и обеспечивает их восстановление после тренировки. Хорошими источниками белка являются греческий йогурт, белковый коктейль или небольшое количество куриной грудки.

«Также важно не забывать о гидратации. За 2-3 часа до тренировки выпейте около 500 мл воды, а за 20–30 минут до начала занятий — еще 200–300 мл. Достаточное количество жидкости поможет избежать обезвоживания во время тренировки и улучшит общее самочувствие», — отметила эксперт.



Перед тренировкой можно даже в дороге съесть банан или горсть орехов, тост с авокадо, яйцо. Для утренних тренировок отлично подойдет геркулесовая каша с ягодами/орехами и медом.

После тренировки важно не только восстановить силы, но и обеспечить организм необходимыми веществами для быстрого восстановления мышц и пополнения запасов гликогена.

«Углеводы играют важнейшую роль в восстановлении гликогена, который тратится во время физических упражнений. Лучшие источники углеводов — это сладкий картофель, коричневый рис, киноа, а также свежие фрукты и овощи. Белки необходимы для восстановления и роста мышечной массы. Хорошие источники белка включают куриную грудку, рыбу, яйца, творог или белковые коктейли. Не менее важно поддерживать водно-электролитный баланс, особенно после продолжительных и интенсивных тренировок. Питьевая вода или спортивные напитки помогут восполнить потерянную жидкость и электролиты, что способствует лучшему восстановлению организма», — объяснила специалист.



После тренировки можно съесть творог с фруктами, куриную грудку с бурым рисом или овощами или же рыбу с крупами и салатом из овощей.