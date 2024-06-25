Как не отравиться замороженным мясом или рыбой

Инфекционист Лазарюк: мороженое мясо для проверки свежести надо проткнуть ножом. В мясе и рыбе после размораживания начинают размножаться вредные микроорганизмы. Чем чаще продукт подвергали повторной заморозке, тем опаснее он для здоровья. Но на глаз свежесть замороженных продуктов не проверишь. Как же тогда не заработать отравление? Есть пара лайфхаков.

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Как проверить замороженное мясо и рыбу

Определить, насколько свежие эти продукты, можно с помощью нагретого ножа, рассказала RuNews24.ru врач-инфекционист Виктория Лазарюк. Им нужно проткнуть мясо или рыбу. Если из надреза пойдёт неприятный запах, есть такой продукт нельзя.

Для рыбы есть ещё один способ — «проба на акробата». Проводят её так: нужно разморозить рыбу и положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут, рыба уже начала гнить.

Что делать, если разморозил мясо или рыбу по ошибке

Есть продукты, которые несколько раз замораживали и размораживали, опасно для здоровья. Если вы по ошибке разморозили мясо или рыбу, прежде чем снова класть их в морозилку, замочите на несколько часов в крепком маринаде, посоветовала инфекционист.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Морозова рассказала, сколько можно хранить продукты в морозилке.