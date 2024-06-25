Врач назвала продукт для повышения либидо

Морские водоросли содержат жиры омега-3 и аминокислоты, а также витамины А, В, С и Е, а их употребление способствует повышению либидо, рассказала врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт. Полезный для интимной жизни продукт она назвала в комментарии для Mail Online.

© Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, морские водоросли могут улучшить сексуальную функцию, повысить энергию и половое влечение, благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов, в том числе йода.

Ньюман-Бейнарт объяснила, что йод поддерживает здоровье щитовидной железы, а она в свою очередь отвечает за поддержания уровня энергии и сексуальной активности.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о продуктах, снижающих либидо. По его словам, на влечение отрицательно действуют красное мясо и сахар.