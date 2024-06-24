Выплюнуть или нет: можно ли есть арбуз вместе с косточками

Некоторые люди считают: если есть арбуз с семечками — это может стать причиной аппендицита. Так ли это, «Клопс» узнал у калининградского врача-диетолога Марины Степаненко.

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Семена арбуза не перевариваются, и если они попали в организм, то через некоторое время выйдут естественным путём, сразу отметила доктор. Риск развития аппендицита здесь маловероятен.

Если вы случайно проглотили одну-две косточки, ничего страшного. А вот специально употреблять их в большом количестве точно не стоит, тем более при слабой пищеварительной системе. Из-за съеденных семечек может появиться вздутие живота или запор.

«Косточки арбуза содержат токсичные вещества и мешают пищеварению. Таже они могут застревать в складках кишечника, что приведёт к неприятным процессам», — прокомментировала врач.



Несмотря на это, в интернете много пишут о пользе семян. Даже то, что чёрные косточки арбуза способны снизить уровень плохого холестерина. Марина Степаненко помогла разобраться и в этом.

«Дейсвительно, в косточках содержится небольшое количество магния, железа и цинка. Но они принесут пользу только в том случае, если их термически обработать, например, запечь в духовке или обжарить», — пояснила специалист.



Такие семечки нужно употреблять без чёрной скорлупы, в противном случае они просто не усвоятся.