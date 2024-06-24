Регулярное соблюдение сбалансированной альтернативной средиземноморской диеты в сочетании с потреблением других «слухозащитных» продуктов может стать эффективным способом профилактики возрастных нарушений слуха.

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Поддержание здоровья слуховой системы является важной задачей, особенно с учетом растущей распространенности возрастных нарушений слуха среди пожилого населения. В последнее время все большее внимание ученых привлекает роль правильного питания в профилактике снижения слуха.

В одном из крупнейших исследований в этой области приняли участие 71 тысяча женщин в возрасте 27-44 лет. По словам экспертов, строгое следование альтернативной средиземноморской диете (AMED) может значительно снижать вероятность возрастного снижения слуха. У участниц, которые в своем питании максимально придерживались принципам amed, этот риск составлял на 30% ниже по сравнению с другими респондентами.

Секрет эффективности AMED кроется в ее влиянии на ключевые физиологические показатели, непосредственно связанные со здоровьем органов слуха. Система питания направлена на снижение уровня холестерина, нормализацию артериального давления и предотвращение возникновения воспалительных процессов.

В основе AMED лежит приоритет пищи растительного происхождения — фруктов, овощей, цельнозерновых, рыбы, нежирных молочных продуктов, оливкового масла, орехов и белого мяса. Количество продуктов животного происхождения и насыщенных жиров в рационе должно быть ограничено. Эта система питания обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Особого внимания заслуживает влияние холестерина и артериального давления на состояние слуховой системы. Избыток этих показателей способен плохо отразиться на кровоснабжении улитки во внутреннем ухе — этого чувствительного отдела, играющего ключевую роль в восприятии звуков. Нарушение кровоснабжения улитки способно приводить к ухудшению слуха.

Поэтому соблюдение AMED, направленной на поддержание оптимального уровня холестерина и артериального давления, может выступать эффективной профилактической мерой против возрастной тугоухости. Сочетание богатой полезными веществами растительной пищи, нежирных молочных продуктов, рыбы, орехов и ограничение животных жиров создают благоприятные условия для нормального кровоснабжения и функционирования внутреннего уха.

Некоторые исследования также указывают, что отдельные компоненты amed, такие как полифенолы из оливкового масла и ягод, могут оказывать непосредственное позитивное воздействие на состояние уха и слуховой системы в целом. Это делает комплексный подход к питанию по принципам amed еще более эффективным для профилактики возрастной потери слуха.

Помимо AMED, специалисты рекомендуют включать в рацион, способствующий здоровью слуха, и другие продукты, богатые важными для органов слуха питательными веществами — витаминами А, С, Е, а также цинком, магнием, железом.