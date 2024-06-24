Диетолог рассказал, какую окрошку можно есть часто

В жару хочется освежиться, поэтому на столах россиян летом часто появляется окрошка. Как сделать это блюдо более полезным, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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По ее словам, окрошку нужно заправлять сметаной или йогуртом с низким процентом жирности. Майонез же повысит калорийность блюда и может даже навредить фигуре.

"Кисломолочные продукты в окрошке - это источник полноценного белка, кальция, фосфора, магния, витаминов В12, А, Е, D", - объяснил специалист.



Специалист отметила, что окрошку можно есть несколько раз в неделю, но только если она приготовлена на основе кисломолочных продуктов, свежей зелени и овощей, низкокалорийных сортов мяса и птицы, пишет РГ.

Используя для заправки квас, нужно отдать предпочтение сортам с низким содержанием сахара.

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