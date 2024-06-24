Проще, чем кажется: как правильно париться в бане и что взять с собой

Лето — идеальная пора для похода в баню. Такие процедуры не только укрепляют здоровье, но и помогают в борьбе с целлюлитом и лишним весом. «Вечерняя Москва», как правильно париться и что нужно для этого использовать.

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Что взять с собой в баню

Шапку, тапочки и варежки — из фетра и войлока;

Простыню;

Мыло из натуральных компонентов;

Веник из натуральных трав с добавлением березовых и дубовых веточек;

Массажные и пластиковые щетки;

Массажные баночки для улучшения работы сосудов;

Мочалку из люфы, лыка и бересты;

Сахарные, соляные и кофейные скрабы для очищения кожи;

Запарки из засушенных пучков полыни, лаванды, донника, эвкалипта, мяты или мелиссы.

Как выбрать баню

Бань бывает множество, и подходят они под разные нужды:

Сухая финская сауна расслабляет мышцы и укрепляет иммунитет;

Турецкий хамам с мыльным массажем — с влажным и мягким паром;

Русская баня на дровах помогает в борьбе с простудой.

С чего начать

В первый заход следует посидеть или полежать на пологе, чтобы прогреть тело. Во второй раз можно использовать веник. Сначала нужно пройтись по спине и ногам поглаживающими движениями, затем похлестывающими. Можно на несколько секунд прижать веник к телу, чтобы сделать компресс.

Между заходами необходимо делать небольшие перерывы, чтобы нормализовать сердцебиение. Восполнить потерю влаги поможет несладкий компот или чай.

В бане можно находиться не больше двух часов. При ухудшении самочувствия или появлении дискомфорта следует выйти из парильни. Также нужно избегать резких перепадов температур. После бани необходимо сделать двухминутный перерыв, только после этого окунаться в холодную воду.