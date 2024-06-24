Мясников поделился секретом правильного похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о вреде чрезмерно обработанных продуктов, включая популярные протеиновые батончики. По его словам, их ошибочно принимают за полезные, однако они не только не способствуют похудению, но и могут нанести серьёзный ущерб здоровью.

© Чемпионат.com

Среди продуктов, которые доктор Мясников относит к категории «ультраобработанных», находятся: готовые фарши, сдобное тесто, овощная икра, колбасы, консервы, сосиски, куриные наггетсы, а также молоко и йогурты с добавлением ароматизаторов. Эксперт подчеркнул, что чем больше человек употребляет такие продукты, тем выше риск развития серьёзных заболеваний, включая рак, атеросклероз и болезни почек. Также увеличивается риск преждевременной смерти.

Важно не только то, что мы едим, но и как наш организм усваивает пищу, говорит Мясников. Продукты без клетчатки и структуры не будут полноценно усваиваться.

Для поддержания здоровья и хорошего внешнего вида Мясников советует употреблять овощи, фрукты, натуральные молочные продукты, рыбу, курицу, бобовые и цельнозерновые продукты в минимально обработанном виде, контролировать объёмы пищи и вести активный образ жизни. Такой подход позволит избежать необходимости в подсчёте калорий и обеспечит сохранение здоровья на долгие годы.