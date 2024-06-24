Привычки, которые помогут прожить до 100 лет

Согласно результатам недавней работы, есть несколько привычек, которые повышают ваши шансы попасть в ряды долгожителей.

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Важнее всего для увеличения продолжительности жизни уделять время физической активности. За ней из важных факторов идут отказ от курения и здоровое питание.

Всего в исследовании приняли участие 5222 человека. У них в целом самый высокий балл за здоровый образ жизни был связан с большими шансами дожить до 100 лет.

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При этом физические упражнения позволяют повысить шансы прожить до 100 лет на 31%, отказ от курения — на 25%, здоровое питание — на 23%.

Интересно, что существенной связи между употреблением алкоголя или индексом массы тела и вероятностью прожить до 100 лет не было.

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