Свекла полезна для сердца и сосудов, а также для мужской потенции, рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Специалисты пояснили, что этот продукт выступает индуктором оксида азота, который имеет сосудорасширяющий эффект.

"Оксид азота вырабатывается в сосудистой стенке, природный сосудорасширитель. Наш организм вырабатывает его, чтобы улучшить кровоснабжение органов. Употребление свеклы может снизить артериальное давление — до восьми миллиметров ртутного столба. У мужчин это улучшает эрекцию, а соответственно, и возможность продолжения рода", — рассказал кардиолог Герман Гандельман.



Также содержащийся в свекле бетаин уменьшает атеросклеротические бляшки, добавил он. У мужчин первым проявлением атеросклероза является импотенция, заявил офтальмолог Михаил Коновалов, однако заболевание оказывает схожее пагубное воздействие и на сосуды глаз.

"Нарушение микроциркуляции, в частности, в сетчатке приводит в первую очередь к макулодистрофии — дистрофии центральной части сетчатки — и ухудшению центрального зрения. Это глобальная проблема, которая касается большинства людей после 50 лет", — объяснил Коновалов.



Свекла расширяет все сосуды, улучшая кровоток, подчеркнула Малышева. Она предупредила, что при наличии проблем с потенцией или зрением после 45–50 лет обязательно нужно обратиться к кардиологу и офтальмологу.

Ранее диетолог Виктория Иванова перечислила самые полезные продукты, которые защищают желудок и помогают ему работать. Первыми она назвала овощи и фрукты, богатые витаминами, клетчаткой и минералами.