Специалист объяснил, как обезопасить организм во время тренировок в жару

В жаркую погоду нужно с осторожностью проводить тренировки в промежуток времени между десятью утра и шестью часами вечера. Также рекомендуется придерживаться питьевого режима, избегать нагревания спортивного инвентаря и носить свободную, светлую одежду. Об этом изданию The Conversation рассказала Сьюзан Йирджин, доцент кафедры спортивной подготовки Университета Южной Каролины.

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Йирджин уточнила, что обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам. Однако тренировок в наиболее жаркие часы стоит избегать. Упражняться лучше рано утром (до десяти часов утра) или вечером (после 18:00).

Специалист объяснила, что организм вырабатывает внутреннее тепло во время физической любой активности (будь то бег или работа в саду). Чем интенсивнее активность — тем больше тепла выделяется. Комбинация высоких нагрузок с нахождением под жарким солнцем повышает риск теплового удара. Это патологическое состояние, возникающее из-за выраженного перегревания организма, в результате чего происходит нарушение функций жизненно-важных органов (сердца, кровеносных сосудов, центральной нервной системы). Тепловой удар может сопровождаться выраженным ухудшением общего самочувствия.

Для обеспечения безопасности во время занятий спортом нужно не только выбирать правильное время, но и надевать подходящую одежду. Форма для занятий должна быть светлой и свободной, не препятствующей естественному испарению пота с поверхности кожи. Также важно соблюдать питьевой режим и подбирать спортивный инвентарь (шлемы, экипировку для защиты локтей, коленей), который минимально нагревается под солнцем.