Как «быстрая» лапша и сосиски разрушают кишечник

Колбасы, лапша быстрого приготовления, полуфабрикаты порекомендовали ограничить в рационе. Об их вреде рассказал The Conversation.

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Ультраобработанные продукты вредны для кишечника, следствием слишком частого их употребления становятся проблемы со здоровьем, ожирение, метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания. Питательных веществ и клетчатки в них недостаточно, зато слишком много «химии»: эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, красителей. Эти вещества разрушают барьерную функцию кишечника, и бактерии проникают в организм, приводит данные исследования «Газета.ru».

Во время экспериментов на мышах было доказано, что избыток насыщенных жиров, соли и сахара снижают разнообразие бактерий, которые отвечают за здоровье кишечника, зато становится больше тех, которые вызывают воспаления.

Испытания на людях не выявили такой явной связи, однако учёные всё же порекомендовали реже есть ультрапереработанные продукты.