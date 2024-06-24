Нутрициологи надеются на интеграцию в общую систему здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин 18 июня подписал указ об утверждении семи приоритетных направлений научно-технологического развития (НТР) страны. В этот список также вошел пункт «Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия». Нутрициология, как помогающая профессия, также является инструментом, позволяющим реализовывать цели и задачи данного направления развития страны. Об этом «Газете.Ru» рассказала Антонина Цвинария, семейный нутрициолог, бренд-директор Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

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«Принятие данного указа означает, что отрасль пойдет по однозначному признанию необходимости и важности участия в процессах просвещения, здоровья и сбережения населения таких специалистов, как, например, нутрициологи. То есть экспертов, формат работы которых позволяет сопровождать, обучать людей, помогать включать им полезные привычки в рутину, поскольку речь в указе идет именно о внедрении функционального питания», — объяснила она.



По словам эксперта, чтобы это было возможным, это должно исполняться не только на этапах попадания человека в лечебные или профилактические заведения, но и в целом в процессе жизнедеятельности человека. Формат работы помогающих специалистов в области питания становится как никогда важным, значимым и признается государством.

«Конечно, важно создавать различного рода просветительские проекты обширного профиля, в том числе и внедрение таких проектов в учебные заведения. Кроме того, мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим интеграцию нутрициологов в общую систему здравоохранения», — добавила Цвинария.



Нутрициолог отметила, что чем раньше мы начнем прививать привычки здорового питания и полноценного образа жизни, тем легче и эффективнее нам удастся это сделать. Поскольку когда ребенок сформирован уже к 14–15 годам, ему достаточно сложно что-либо доказать, переучить, научить питаться полноценно и сбалансированно.

«Если же делать это с детского возраста, прививать культуру питания через семью и общество, то в долгосрочной перспективе люди будут меньше обращаться к врачам, меньше нагружать систему здравоохранения», — отметила эксперт.



Попыток донести до населения важность роли полноценного функционального питания, здорового образа жизни было предпринято немало. Все программы просвещения должны быть долгосрочными, рассчитанными на десятилетия для того, чтобы это все вошло в жизнь людей гармонично, резюмировала специалист.