Диетологи порекомендовали полезное для сердца масло

Некоторые масла богаты полезными для сердца ненасыщенными жирами, такими как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений в организме. Эксперты посоветовали включить в рацион оливковое масло и рассказали о его преимуществах, пишет американское издание She Finds.

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Давно доказано, что оливковое масло полезно для здоровья сердца и уменьшения воспалительных процессов. Богатое мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, оливковое масло снижает уровень холестерина ЛПНП (так называемого плохого холестерина), одновременно способствуя повышению уровня холестерина ЛПВП («хорошего» холестерина). Кроме того, его противовоспалительные свойства, в частности полифенолы, помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением в организме.

Диетолог Елена Дешко рассказала, что оливковое масло первого отжима богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и обладает преимуществом особого типа антиоксидантов, называемых полифенолами. Именно благодаря полифенолам оливковое масло помогает снижать воспаления, повышает уровень холестерина, снижает кровяное давление и даже поддерживает иммунитет.

Оливковое масло полезно не только для здоровья сердца и уменьшения воспалений, оно также отлично подходит для тех, кто стремится похудеть.

— Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые полезнее для организма, чем насыщенные. Они уменьшают жировые отложения, — пояснил диетолог Дэниел Мерфи.



Также оливковое масло — один из основных компонентов средиземноморской диеты, которая положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

— Средиземноморская диета широко пропагандируется из-за ее пользы для здоровья, и она включает в себя обильное употребление оливкового масла. Чтобы включить растительное масло в рацион здорового питания, обжарьте овощи или мясо в столовой ложке оливкового масла. Также можно добавлять столовую ложку в любимые смузи, чтобы придать им дополнительный вкус и насытить полезными жирами, — посоветовал Мерфи.



Доктор Дешко призвала всегда выбирать органическое оливковое масло холодного отжима самого высокого качества от небольшого производителя. Также следует поддерживать температуру приготовления и время обжаривания как можно более низкими.