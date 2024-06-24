Нутрициолог раскрыла вред высокобелковых диет

Высокобелковые диеты опасны тем, что при дефиците других источников энергии может появиться гипераммониемия, рассказала РИАМО нутрициолог Ольга Ильичева. По ее словам, также из-за переизбытка белка может случиться интоксикация.

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При дефиците жиров и углеводов — главных источников энергии — организм начинает воспроизводить ее из того, что есть — белка. В результате этого процесса образуется побочный продукт — аммиак, его накопление в крови вызывает гипераммониемию, — объяснила специалист.



Нутрициолог отметила, что при избытке белка может начать болеть голова, появиться усталость, слабость, туман в голове и запор. Это происходит из-за снижения моторики кишечника, так как рН, то есть водородный показатель, смещается в щелочную сторону. Также возможен дефицит бифидо- и лактобактерий.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов предупредил, что поедание большого количества яиц в рамках диеты может иметь негативные последствия для здоровья. По его словам, постоянное употребление яиц может нарушить баланс питательных веществ и увеличить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания холестерина.

До этого диетолог Оксана Галкина рассказала, что из-за кетодиеты страдают почки и печень. По ее словам, также из-за этого от человека может исходить неприятный запах ацетона.