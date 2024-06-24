Врач назвал обязательные для всех медобследования

Сохранение здоровья является одним из самых острых вопросов для человека любого возраста. Какие медицинские обследования нужно обязательно проходить представителям молодого и старшего поколения, объяснил «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание», врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов.

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«Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить и предотвратить развитие серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкологию», – подчеркивает специалист.



Рекомендации врачей для прохождения определенных медицинских обследований различаются в зависимости от возраста человека. Ежегодно нужно проходить профилактические осмотры, которые нужны для первичной оценки состояния здоровья. Процедуры включают в себя: измерение роста и веса человека, артериального давления, показателя глюкозы крови и уровня холестерина, объясняет Эрих Титов.

Если говорить о диспансеризации, то ее нужно проходить один раз в 3 года до 39 лет и ежегодно после 40 лет. В комплекс мероприятий входит:

ЭКГ в покое;

Общий анализ крови;

Общий анализ мочи;

Флюорография один раз в 2 года;

Осмотр врачей-специалистов, список которых может различаться в зависимости от имеющихся заболеваний;

Скрининг на инфекции передающиеся половым путем, особенно у лиц с повышенным риском;

Скрининг на рак шейки матки: взятие мазка с шейки матки раз в 3 года для женщин старше 18 лет.

«Важно не забывать про необходимость вакцинации. Ориентироваться в обязательных прививках поможет национальный календарь профилактических прививок», – добавляет врач.



Для людей среднего возраста, то есть для лиц от 40 до 64 лет, к процедурам добавляются:

Осмотр окулиста (измерение внутриглазного давления);

Маммография: для женщин старше 40 лет – раз в 1–2 года;

Консультация эндокринолога для женщин в период постменопаузы;

Колоноскопия: для всех взрослых старше 50 лет – раз в 10 лет или чаще при наличии факторов риска;

Кал на скрытую кровь один раз в 2 года;

Анализ на ПСА для мужчин старше 45 лет. Он проводится один раз в 5 лет;

Скрининг на рак простаты: раз в 1–2 года для мужчин старше 50 лет.

Пожилым людям старше 65 лет необходимо обязательно проходить ежегодную диспансеризацию, отмечает Титов. Кроме перечисленных ранее процедур, им нужно прости тест на плотность костной ткани: один раз в 2 года для женщин старше 65 лет и мужчин старше 70 лет. А также ежегодно надо вакцинироваться против гриппа.

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