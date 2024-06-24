Сахар незаслуженно считают вредным и призывают ограничить его употребление. Об этом заявила гастроэнтеролог Юлия Калугина.

По ее мнению, не существует полезных или вредных продуктов, поэтому не стоит демонизировать сахар и запрещать его. Калугина подчеркнула, что для правильной работы организма необходимо обеспечить его белками, жирами, витаминами и углеводами.

Сахар, в частности, относится к простым углеводам, поэтому он также должен присутствовать в рационе здорового человека. Но при этом важно соблюдать баланс по типу средиземноморской диеты.

Что касается людей, у которых наблюдается нарушение веса, диабет второго типа, им, действительно, стоит ограничить потребление сахара, но в разумных пределах.

Что касается нормы сахара, который можно употребить без вреда для здоровья, эндокринолог Екатерина Зобова рассказала порталу «МОЁ!», что это менее 5 — 10% от общего рациона. В частности, для взрослых нормой считается 30 г свободного сахара в день, для детей в зависимости от возраста 19-24 г в день. Детям до 4 лет лучше не давать сахар.

Зато от сахарозаменителей лучше действительно отказаться, рассказала врач. Ученые доказали, что сукралоза, аспартам, сахарин, стевия и другие могут повысить вероятность развития ишемического инсульта, деменции, болезни Альцгеймера.

Поэтому Зобова также считает, что полностью исключать сахар из рациона не стоит. Если съедать в день по одному печенью или немного, вреда организму это не принесет, подытожила врач.