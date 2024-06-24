Чем чистить зубы, если нет щетки и пасты

Чем чистить зубы, если нет щётки и пасты? Поищите в холодильнике эти продукты
Ортодонт Воронина: сельдерей и свёкла помогают удалить налёт с зубов. Иногда случаются ситуации, когда под рукой нет ни зубной щётки, ни пасты. Чем же тогда почистить зубы? С этой задачей вполне могут справиться обычные продукты из вашего холодильника. Полностью заменить стандартный набор для гигиены полости рта они, конечно, не смогут, но для экстренных случаев вполне подойдут.
Чем почистить зубы
Самое лучшее средство от налёта на зубах — сельдерей, рассказала ортодонт, врач клиники «Атмосфера улыбки», к. м. н. Дина Воронина. Он стимулирует слюноотделение, тем самым препятствуя образованию жёлтого налёта. А ещё он неплохо массирует дёсны.
Что ещё убирает налёт с зубов:
- яблоки;
- груши;
- огурцы;
- морковь;
- свёкла;
- капуста.
Кстати, яблоки помогают немного осветлить зубы, сказала эксперт порталу «Доктор Питер». Такой же эффект даёт ананас.
Чем почистить зубы на природе
А что делать, если вы ушли в поход и забыли взять с собой зубную пасту и щётку? Даже в лесу можно найти, чем почистить зубы. Нужно лишь отыскать хвойное дерево. Иголки от него обеззараживают ротовую полость.
Вот как чистить зубы хвоей:
- возьмите иголку сосны или ели;
- разжуйте её кончик, чтоб он превратился в кисточку;
- почистите им зубы и помассируйте дёсны.