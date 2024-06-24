Чем чистить зубы, если нет щетки и пасты

Ортодонт Воронина: сельдерей и свёкла помогают удалить налёт с зубов. Иногда случаются ситуации, когда под рукой нет ни зубной щётки, ни пасты. Чем же тогда почистить зубы? С этой задачей вполне могут справиться обычные продукты из вашего холодильника. Полностью заменить стандартный набор для гигиены полости рта они, конечно, не смогут, но для экстренных случаев вполне подойдут.

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Чем почистить зубы

Самое лучшее средство от налёта на зубах — сельдерей, рассказала ортодонт, врач клиники «Атмосфера улыбки», к. м. н. Дина Воронина. Он стимулирует слюноотделение, тем самым препятствуя образованию жёлтого налёта. А ещё он неплохо массирует дёсны.

Что ещё убирает налёт с зубов:

яблоки;

груши;

огурцы;

морковь;

свёкла;

капуста.

Кстати, яблоки помогают немного осветлить зубы, сказала эксперт порталу «Доктор Питер». Такой же эффект даёт ананас.

Чем почистить зубы на природе

А что делать, если вы ушли в поход и забыли взять с собой зубную пасту и щётку? Даже в лесу можно найти, чем почистить зубы. Нужно лишь отыскать хвойное дерево. Иголки от него обеззараживают ротовую полость.

Вот как чистить зубы хвоей: