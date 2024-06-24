Сметана входит в рацион почти каждого россиянина: как заправка в салат или дополнение к блинам. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша рассказала в беседе с «ФедералПресс», почему этот кисломолочный продукт важен для нашего организма.

«Как показывают исследования, кисломолочные продукты – это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками, то есть содержат в своем составе те бактерии, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры», – объясняет эксперт.



Марина Макиша отмечает, для нас очень важно иметь белковые продукты в рационе. Сметана содержит молочный белок, который хорошо усваивается организмом и является источником аминокислот. Кроме того, нельзя забывать, что в ее состав входит и кальций.

Предпочтение стоит отдать продукту с жирностью 10–15 %. Жиры, содержащиеся в сметане, полезнее веществ, входящих в состав мясных изделий, так как они менее насыщенные, подчеркивает диетолог. Также умеренное количество молочного жира в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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