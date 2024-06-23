Перечислены шесть главных вещей для поддержания здоровья

Согласно результатам исследований, здоровье человека на 55% зависит от образа жизни, на 20% — от окружающей среды, на 15% — от генов и на 10% — от медицины. Вот о чём вам нужно заботиться, чтобы поддерживать организм в норме.

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Сон. Его нехватка и некачественный сон — путь к проблемам со здоровьем. При недостатке сна организм хуже реагирует на стресс, чаще болеет, быстрее набирает вес, чаще возникают гипертония и проблемы с сердцем, выше риск возникновения депрессии, инсульта, рака, диабета, болезни Альцгеймера, выше чувствительность к боли.

Вес. Из-за ожирения развиваются диабет второго типа, повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, дегенеративные изменения суставов и большинство злокачественных новообразований.

Диета. Важную роль играют сезонность и разнообразие продуктов. Нужно потреблять больше овощей, есть меньше мяса, особенно колбас, вместо сдобной булочки употреблять хлеб грубого помола, есть орехи, рыбу, пить пахту, кефир, достаточное количество воды.

Движение. Для поддержания здоровья достаточно в неделю уделять от 150 до 300 минут упражнениям умеренной интенсивности либо 75−150 минут интенсивным упражнениям. Под физической активностью понимается также не только посещение спортзала, но и, например, прогулка или работа в саду.

Осмотры. Раз в год рекомендуется сдавать биохимию крови и анализ мочи, проверять уровень сахара в крови, холестерина. В 40 или 45 лет нужно провести тщательный анализ здоровья.

Отказ от курения. Курение считается причиной рака лёгких, пищевода, мочевого пузыря, хронической обструктивной болезни лёгких.

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