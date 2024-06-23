Стало известно, влияет ли поздний ужин на размер талии

Исследование, проведенное среди людей с ожирением, показало, что время приема пищи не влияет значительным образом на процесс похудения. Это означает, что нет необходимости беспокоиться о времени ужина.

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В ходе эксперимента 41 человек с преддиабетом и избыточным весом были разделены на две группы: одна группа употребляла пищу после 17 часов, в то время как другая ограничивалась приемом пищи с 8 до 18 часов. Количество потребляемых калорий было одинаковым для обеих групп. Эту информацию сообщает HealthDay.

По истечении 3 месяцев все участники сбросили приблизительно одинаковое количество килограммов, а уровни сахара в крови в обеих группах оказались сопоставимыми. Это свидетельствует о том, что время приема пищи не является ключевым фактором в процессе снижения веса, считают специалисты.

Тем не менее, медики подчеркивают, что любое снижение веса и диета должны осуществляться под наблюдением специалистов.