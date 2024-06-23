Как стимулировать работу мозга и поддерживать когнитивное здоровье рассказал доктор Эрик Наткин. Он перечислил три основных типа продуктов, которые нужно употреблять в пищу чаще.

Это омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаление и поддерживают функции клеток мозга и его структуру. Доктор рассказал, что жиры есть в семенах чиа, грецких орехах, в жирной рыбе, например, в лососе. Омега-3 жирные кислоты оказывают влияние на настроение, память, улучшают когнитивные способности.

Также важно есть продукты с антиоксидантами. Это черника, капусту кале, богатые витаминами Е и С. Овощи и фрукты борются с воспалением и окислительным стрессом, пояснил Наткин изданию She Finds.

Также важные продукты и пробиотики. Йогурты важны для работы кишечника. Полезные кишечные бактерии вырабатывают нейромедиаторы, которые благоприятно влияют на когнитивные функции мозга, уменьшают воспаление.

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