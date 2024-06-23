Какие напитки лучше всего употреблять в жару

Пить в жару можно и нужно. Вопрос — что именно пить. Врачи уверяют: соблюдение водного баланса в летние, особенно в жаркие, дни — это вопрос не просто нормального самочувствия, но и, возможно, жизни.

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О том, к каким последствиям может привести обезвоживание организма в жару, «Вечерней Москве» рассказывает врач-терапевт Елена Круглова.

— Многие люди недооценивают важность приема воды в жаркие дни и готовы заменить ее сладкими газировками, а то и пивом. И это большая ошибка!



Жертвами обезвоживания чаще других становятся дети и пожилые люди. Первыми его признаками являются слабость, головная боль, тошнота, о нем сигнализируют и пересохшие слизистые.

Обезвоживание опасно развитием отека мозга! В случае остром и уже по сути критическом человек может потерять сознание. Если такое произошло, ему необходимо оказать срочную помощь: перенести в тень, организовать доступ воздуха — нет вентилятора, так просто создайте его движение с помощью газеты! Положите человеку на голову и грудь мокрое полотенце. Если он в сознании, напоите его водой.

По словам Татьяны Иваненко, повара II категории, щедрое русское лето позволяет приготовить огромное количество вкусных и полезных напитков.

— В отличите от покупного бутилированного кваса, домашний хлебный квас или квас на сусле отлично утоляют жажду. Но для меня главным напитком лета давно стали лимонады. Я не варю их, чтобы сохранить как можно больше витаминов, а заливаю сырье (ягоды, фрукты, пряные травы, имбирь) кипятком, затем остужаю и подаю со льдом.



Попробуйте и такой способ приготовления летних лимонадов: толченые ягоды заливайте минеральной газированной водой, тоже очень вкусно получается.