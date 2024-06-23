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Эксперты назвали продукты, способные сохранить молодость и спасти от рака

Ресвератрол, содержащийся в некоторых продуктах, имеет потенциал замедлить процессы старения и предотвратить развитие рака. Красное вино, виноград, арахис, черника, какао и темный шоколад — вот продукты, богатые этим веществом. Употребление таких продуктов может улучшить общее состояние здоровья и замедлить процессы старения. Журнал VOGUE сообщает, что ресвератрол играет важную роль в организме, особенно его способность регулировать метаболизм глюкозы и жиров в печени. Это свойство может оказать положительное воздействие на здоровье человека.

Названы продукты, способные сохранить молодость и спасти от рака
© globallookpress.com

Ресвератрол обладает антиоксидантными свойствами, помогающими бороться со свободными радикалами, которые способствуют старению клеток. Его употребление может снизить окислительный стресс, улучшить состояние кожи и регулировать метаболизм печени. Доктор Глик из Нью-Йоркской дерматологической группы отмечает, что ресвератрол является ценным компонентом в средствах по уходу за кожей, улучшая ее эластичность и уменьшая следы старения.

Исследования указывают на то, что регулярное употребление продуктов с ресвератролом может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако для получения достаточного количества ресвератрола может потребоваться прием пищевых добавок. Рекомендуется потреблять более 150 мг ресвератрола в день для достижения заметных преимуществ. Ресвератрол известен своими омолаживающими свойствами, помогая бороться с фотостарением и угревой сыпью, обеспечивая мягкое увлажнение кожи.

ЗОЖ