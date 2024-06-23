Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко предупредила, что, несмотря на всю пользу и богатый витаминный состав черешни, есть бесконтрольно ее не стоит.

Как пишет aif.ru, специалист объяснила, что в этих ягодах содержатся не только клетчатка и витамины, но также сахар. По ее словам, фруктоза является природным сахаром, который влияет на организм так же, как и сладости.

Это означает, что при бесконтрольном употреблении этой ягоды вместо заряда витаминов и бодрости можно получить лишние сантиметры и килограммы.

Ранее "СП" писала, что очень популярный в России овощ может нанести серьёзный вред здоровью. Речь идёт о репчатом луке, который раздражает желудочно-кишечный тракт, провоцируя обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита.