«Поддерживают структуру и функции клеток»: три типа продукта для здоровья мозга

С возрастом становится очень важно поддерживать когнитивное здоровье и концентрацию внимания. Хотя на благополучие мозга влияют многие факторы, диета играет важную роль в улучшении когнитивных функций. Доктор Эрик Наткин рассказал, что правильный рацион может стимулировать работу мозга. Он назвал три основных типа продуктов, которые нужно есть как можно чаще. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты нужны для здоровья мозга, они важны для уменьшения воспаления и поддержания структуры и функций клеток мозга.

"Эти жиры содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, и в растительных продуктах, таких как семена чиа и грецкие орехи. Они помогают уменьшить воспаление и поддерживают структуру и функции клеток головного мозга", — объяснил доктор Наткин.



Исследования показали, что омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на память и настроение, а также замедляют возрастное снижение когнитивных способностей.

Продукты, богатые антиоксидантами

Антиоксиданты жизненно важны для борьбы с окислительным стрессом и воспалением, которые повреждают клетки мозга и ухудшают когнитивные функции.

"Ягоды, такие как черника, и овощи, такие как капуста кале, богаты витаминами С и Е, которые борются с окислительным стрессом и воспалением", — пояснила эксперт.



Эти антиоксиданты защищают клетки мозга и улучшают когнитивные функции.

Ферментированные продукты и пробиотики

Доктор Наткин объяснила, что ферментированные продукты, такие как йогурт и кимчи, наряду с пробиотическими добавками хорошо влияют на кишечник. Полезные кишечные бактерии способствуют выработке нейромедиаторов, уменьшают воспаление и улучшают когнитивные функции.