Ложный голод: что это, как отличить от настоящего, как избежать

Что такое ложный голод и как его избежать: профессор Каневская дала простые советы.

© Чемпионат.com

И рассказала, как определить, чего вы хотите на самом деле.

Вы когда-нибудь чувствовали потребность в еде, даже несмотря на то, что сыты? Такое состояние называют ложным голодом. Как его избежать, разбираемся с экспертом.

Что такое ложный голод?

Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине:

«Тяга перекусить в середине дня или желание съесть чипсы, когда вы смотрите фильм вечером, указывают на ложный голод. Это состояние, когда наш организм сигнализирует о желании есть, хотя физиологическая потребность в пище отсутствует».



Подобное состояние может быть вызвано различными факторами, например эмоциями (вам скучно, вы испытываете стресс или хотите развлечь себя) или внешними стимулами (вкусный запах пищи, аппетитный внешний вид блюд). Именно это отличает ложный голод от истинного.

Во время истинного голода вы ощущаете реальные признаки голода: урчание в животе, трудности с концентрацией внимания, снижение уровня энергии. Также возможно появление головной боли в ответ на снижение уровня глюкозы в крови. Ложный голод приводит к тому, что вы едите тогда, когда вашему организму пища на самом деле не нужна.

Важно отметить, что ложный голод обычно приводит к употреблению большого количества сладкой, жирной и солёной пищи.

Это вредит здоровью и увеличивает риск ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических болезней.

Причины ложного голода и способы его избежать

Обсудим самые распространённые причины возникновения ложного голода и способы борьбы с ним.

1. Окружающая среда

Простой запах или вид вкусной еды может вызвать у нас чувство ложного голода. Например, когда вы проходите мимо кондитерской с открытым прилавком, вам наверняка захочется купить свежий круассан.

Маркетологи хорошо понимают механизмы продаж, и по этой причине все упаковки с едой имеют яркий и привлекательный цвет и запах, часто с использованием ароматизаторов, что подстёгивает чувство ложного голода. Такой тактикой пользуются все кондитерские и продуктовые магазины.

Что делать?

В этой ситуации важно осознавать, что это маркетинговые уловки. Вам необходимо пересмотреть своё отношение к ним. Главное — изменить своё окружение. Если вам сложно отказаться от внешних соблазнов, используйте тактику избегающего поведения.

Постарайтесь изменить свой маршрут: не проходить мимо ароматных кондитерских и не заходить в супермаркет без необходимости. Также замените нездоровые закуски в доме более питательными вариантами.

Вежливо попросите своих близких в семье не предлагать вам десерты. Это создаст положительное эмоциональное подкрепление и поможет легче придерживаться выбранного пути.

2. Обезвоживание

Недостаточное употребление воды является частой причиной ложного голода — и эти состояния на удивление легко спутать, поскольку в человеческом мозге центры голода и жажды находятся рядом.

Что делать?

Выпить стакан воды и подождать 15 минут. Уже одно это действие часто устраняет чувство голода.

3. Эмоции

Эмоциональный голод, внутреннюю пустоту, отсутствие эмоций и впечатлений человек чаще всего стремится восполнить едой.

Что делать?

Практикуйте другие проверенные механизмы и стратегии преодоления эмоциональных трудностей. Длительная прогулка, звонок другу, принятие ванны или занятия спортом — хорошие способы почувствовать себя лучше.

4. Недосып

Недостаток сна усиливает аппетит и способствует перееданию. Это связано с повышением выработки грелина — гормона голода.

Что делать?

Соблюдать режим сна и бодрствования: вставайте и ложитесь спать в одно и то же время. Эксперты рекомендуют засыпать не позже 23:00, чтобы сохранить физиологическую выработку гормона мелатонина.

Как определить: истинный голод или ложный?

Есть хороший способ определить, является ли голод ложным или реальным. Задайте себе вопрос: что вы хотите съесть?

Если ответ «что угодно, что есть в данный момент в вашем холодильнике» — голод реален. Если вам хочется определённое блюдо, например торт или роллы, — скорее всего, это ложный голод.

Вот такой простой тест поможет вам отличить ложный голод от истинного.